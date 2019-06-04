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Рішення щодо участі "Олімпіка" в УПЛ буде ухвалено на зборах клубів

Новини » Спорт    04.06.2019 - 20:54
Рішення щодо участі "Олімпіка" в УПЛ буде ухвалено на зборах клубів
Фото: футболісти "Олімпіка" (olimpik.com.ua)

Вони відбудуться 12 червня

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) зробила офіційну заяву щодо інформації про долю донецького "Олімпіка". Про це повідомляється на сайті організації.

Як говориться в заяві, питання про склад учасників УПЛ на сезон 2019/20, згідно з регламентом, буде вирішуватися на загальних зборах клубів, які заплановані на 12 червня.

Рішення буде ухвалено виходячи з результатів чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 і результатів процедури атестації футбольних клубів, в тому числі з урахуванням остаточного рішення компетентних органів УАФ за атестатом "Олімпіка" на право участі в змаганнях УПЛ.

"УПЛ звертається до ЗМІ з проханням не спекулювати на цій темі й дочекатися офіційних рішень", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, "Олімпік" на своєму сайті повідомив, що УАФ відмовила клубу у видачі атестата на сезон Прем'єр-ліги 2019/20. Проте згодом донецький клуб видалив новину з офіційного сайту.

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