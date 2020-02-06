Клуби АПЛ повернули старі терміни літнього трансферного вікна

Фото: Прем'єр-ліга (premierleague.com)

Клуби проголосували за його продовження

Клуби англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проголосували за повернення колишніх термінів літнього трансферного вікна. Про це повідомляється на офіційному сайті ліги.

Протягом двох останніх років трансферне вікно закривалося перед першим матчем старту сезону. Таким чином, більш ніж половину серпня клуби з чемпіонату Англії не мали можливості купувати футболістів і могли лише продавати їх за кордон.

Тепер трансферний період буде змінено відповідно терміни інших провідних європейських чемпіонатів.

Також Прем'єр-ліга офіційно затвердила дату початку сезону 2020/21. Старт розіграшу запланований на суботу, 8 серпня. У попередніх двох сезонах за кілька днів до цього закривалося трансферне вікно, але цього разу воно продовжене до 1 вересня.

В даний момент турнірну таблицю Прем'єр-ліги очолює "Ліверпуль", маючи перевагу над другим "Манчестер Сіті" в 22 очка. Нагадаємо, команда Юргена Клоппа може оформити найраніше чемпіонство в історії АПЛ.

До завершення чемпіонату залишається 13 матчів. "Мерсисайдцям" залишилося перемогти в шести матчах, щоб оформити дострокове чемпіонство.