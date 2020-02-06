Клубы АПЛ вернули старые сроки летнего трансферного окна

Фото: Премьер-лига (premierleague.com)

Клубы проголосовали за его продление

Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за возвращение прежних сроков летнего трансферного окна. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В течение двух последних лет трансферное окно закрывалось перед первым матчем старта сезона. Таким образом, больше половины августа клубы из чемпионата Англии не имели возможности приобретать футболистов и могли лишь продавать их за границу.

Теперь трансферный период будет подстроен под сроки других ведущих европейских чемпионатов.

Также Премьер-лига официально утвердила дату начала сезона 2020/21. Старт розыгрыша запланирован на субботу, 8 августа. В предыдущих двух сезонах за несколько дней до этого закрывалось трансферное окно, но в этот раз оно продлено до 1 сентября.

В данный момент турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет "Ливерпуль", имея преимущество над вторым "Манчестер Сити" в 22 очка. Напомним, команда Юргена Клоппа может оформить самое раннее чемпионство в истории АПЛ.

До завершения чемпионата остается 13 матчей. "Мерсисайдцам" осталось победить в шести матчах, дабы оформить досрочное чемпионство.