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Клубы АПЛ вернули старые сроки летнего трансферного окна

Новости » Спорт     06.02.2020 - 17:24
Клубы АПЛ вернули старые сроки летнего трансферного окна
Фото: Премьер-лига (premierleague.com)

Клубы проголосовали за его продление

Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за возвращение прежних сроков летнего трансферного окна. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В течение двух последних лет трансферное окно закрывалось перед первым матчем старта сезона. Таким образом, больше половины августа клубы из чемпионата Англии не имели возможности приобретать футболистов и могли лишь продавать их за границу.

Теперь трансферный период будет подстроен под сроки других ведущих европейских чемпионатов.

Также Премьер-лига официально утвердила дату начала сезона 2020/21. Старт розыгрыша запланирован на субботу, 8 августа. В предыдущих двух сезонах за несколько дней до этого закрывалось трансферное окно, но в этот раз оно продлено до 1 сентября.

В данный момент турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет "Ливерпуль", имея преимущество над вторым "Манчестер Сити" в 22 очка. Напомним, команда Юргена Клоппа может оформить самое раннее чемпионство в истории АПЛ.

До завершения чемпионата остается 13 матчей. "Мерсисайдцам" осталось победить в шести матчах, дабы оформить досрочное чемпионство.

"Ливерпуль" впервые обыграл всех соперников в чемпионате Англии за сезон "Челси" намерен укрепить атаку после снятия запрета на трансферы
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