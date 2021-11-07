Клуб для Шевченка, "золото" на ЧС з боксу і черговий провал в ЛЧ: підсумки тижня в спорті

Шева повернувся в Серію А

Мабуть, головна подія минулого тижня - це призначення Андрія Шевченка в якості головного тренера італійської "Дженоа". Шевченко, який став світовою зіркою футболу в Італії, повернувся в італійську Серію а через 12 років і вже в якості тренера. Новий клуб українського наставника після 12-ти турів знаходиться за крок від зони вильоту, займаючи 17-ту сходинку. Причому в нинішньому сезоні генуезці лише одного разу перемагали, зігравши при цьому шість разів в нічию і п'ять разів програвши. Раніше ходили чутки, що Шевченко може очолити "Мілан", однак це призначення так і не відбулося. Контракт українця розрахований до 2024 року. До тренерського штабу увійдуть також екс-тренери збірної України Луїджі Ночентіні і Мауро Тассотті.

Краще Ломи

Український боксер Юрій Захарєєв (вагова категорія до 71 кг) в суботу, 6 листопада, завоював "золото" чемпіонату світу в сербському Белграді. Захарєєв у фіналі переміг росіянина Вадима Мусаєва. Причому зробив це він у 19 років, ставши наймолодшим українцем, який виграв золоту медаль ЧС. До цього наймолодшим українцем-чемпіоном світу, був Василь Ломаченко, який вперше взяв "золото" в 21-річному віці.

Останнє "золото" чемпіонатів світу з боксу для України завойовував Олександр Хижняк в 2017 році.

Знову з нулями в ЛЧ, але з першим голом

"Динамо" і "Шахтар" знову поступилися своїми поєдинками в Лізі чемпіонів. При цьому і кияни, і донеччани свої матчі проти "Барселони" і "Реала" відповідно провели досить впевнено і могли розраховувати на очки. Але в підсумку мінімальні поразки 0: 1 і 1: 2.

Українські клуби як і раніше займають останні місця в своїх групах - і у "Динамо", і у "Шахтаря" по 1 очку. Причому на двох українські гранди забили лише один гол (на рахунку у "Гірника" Фернандо), пропустивши 16 (9 у "Шахтаря" і 7 у "Динамо").

Поки ще й кияни та "гірники" мають теоретичні шанси на вихід з групи. "Шахтарю" для цього потрібно перемагати в обох останніх матчах проти "Інтера" і "Шерифа", сподіваючись, що Молдавський клуб не зможе відібрати знову очки у "Реала". А ось " Динамо "може вистачити і перемоги в заключному матчі проти"Бенфіки". Правда, грати кияни будуть в Португалії. А ось сподіватися на успіх з "Баварією" поки складно - мюнхенці зараз просто в божевільній формі, громлячи поки всіх в Європі (4 перемоги при різниці голів 17:2).

Єдиною командою, яка на груповому етапі приносить Україні очки, є "Зоря". Луганчани знову змогли здобути перемогу у ЦСКА-Софія, вирвавши три очки на останніх хвилинах гри. Ця перемога повернула "Зорю" в боротьбу за вихід з групи. Зараз луганчани мають 6 очок, у "Роми" - 7 балів, у "Боде-Глімта" - 8. Останні матчі українці проведуть якраз з прямими конкурентами.

Спад Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше з 2017 року випала з топ-10. Зараз Українка займає 14 місце в рейтингу WTA. До цього вона була на шостому місці. При цьому особистий рекорд оновила Марта Костюк, яка вперше потрапила в топ-50, займаючи 50-е місце.

До слова, нещодавно Світоліна припинила співпрацю зі своїм наставником Ендрю Беттлсом.