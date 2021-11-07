Осічка "Динамо", зміна лідера і чотири вилучення: підсумки 14-го туру УПЛ

Центральним поєдинком було протистояння "Динамо" і "Ворскли". Полтавці показують досить стабільний футбол високої якості і в матчі з "Шахтарем" показала, що готова до боротьби з лідерами. Тоді "зелено-білі" до видалення в середині першого тайму Тілля виглядали набагато гостріше "гірників", але в підсумку поступилися 0:2.

Зараз же кияни підходили до матчу не в кращому емоційному стані - на тижні "біло-сині" знову поступилися "Барселоні", хоч по ходу матчу могли розраховувати на більше. У підсумку по ходу поєдинку з "Ворсклою" господарі упустили кілька можливостей, пропустивши при цьому в кожному з таймів, а забити змогли лише одного разу вже в компенсований час. Але головною темою стало суддівство в цьому матчі. У всякому разі у киян до рефері Юрія Іванова було достатньо претензій. У першій половині був спірний момент, коли Різник взяв м'яч у руки після не то передачі, не то відбору свого партнера по команді Пердути. Тоді суддя порахував, що це не порушення. А в другій половині призначив пенальті у ворота "Динамо" за фол Сидорчука на Степанюку - капітан киян заблокував рух форварда "Ворскли" у штрафному майданчику.

"Шахтар" цією осічкою "Динамо" скористався сповна, досить просто перегравши "Колос" і вийшовши на перше місце в турнірній таблиці. Також варто відзначити "Зорю", яка, мабуть, набрала форму і знову знищила суперника - цього разу дісталося "Вересу".

Після цього туру команди йдуть на двотижневу паузу у зв'язку з іграми збірної. Наступний тур стартує 19 листопада матчем "Чорноморець" - "Динамо".

Всі результати туру:

"Олександрія" - "Металіст-1925" 2:0

Кирюханцев, 33, Дубра, 73

"Минай" - "Маріуполь" 0:2

Кащук, 45, 81

Вилучення: Очеретько ("Маріуполь"), 74, Ахмедзаде ("Минай"), 90 + 6

На 78-й хвилині гравець "Минай" Гончар не реалізував пенальті

"Динамо" - "Ворскла" 1:2

Вітіньо,90 + 4-Рангел, 34, Тілль, 74 (п)

Видалення у "Ворскли": Кравчук, 79

"Чорноморець" - "Рух" 4:3

Ванат, 30, Авагімян, 38, Цитаїшвілі, 57, Тлумак, 89-Мартинюк , 67, Федорчук, 71, 79

На 54-й хвилині гравець"Руху" Борячук не реалізував пенальті

"Інгулець"- "Дніпро-1" 0:1

Довбик, 26

Видалення у "Інгульця": Шишка, 34

"Колос" - "Шахтар" 1:3

Ільїн, 41-Матвієнко, 14, Фернандо, 25, Мудрик, 72

"Зоря" - "Верес" 3:0

Шахаб, 47, 49, 84

"Львів" - "Десна" 0:2

Калитвинцев, 52, Завійський, 82