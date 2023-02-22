Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины

Россия, начав войну с Украиной, надеялась на быстрый исход – оккупацию, свержение украинского правительства и тотальный контроль над соседней страной. Но этого не вышло, война затянулась, на что Кремль не рассчитывал. Российской военной машине требуется все больше техники и человеческого ресурса, Москве нужна поддержка ее действий извне.

РФ формально входит, а по факту главенствует в ряде постсоветских союзов. Долгие годы российский диктатор Владимир Путин запугивал мир мощью этих союзов, представляя их как своеобразный "клуб", где страны-партнеры выбирают другой – не западный путь развития, а Кремль управляет этим процессом. И ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) были созданы как раз как восточные аналоги западных НАТО и ЕС.

Напав на Украину и не получив желаемого результата, Путин обратился к "клубу" – просил живую силу и дипломатическую поддержку, но неожиданно члены ОДКБ отказали, а постсоветское пространство в целом довольно прохладно отнеслось к милитаристским настроениям Кремля. Пользуясь шатким положением России, соседние государства стали искать возможность выйти из-под влияния Москвы и заручиться поддержкой новых партнеров.

Северные ястребы оппозиции

Литва, Латвия и Эстония – единственные страны постсоветского пространства, моментально вставшие на сторону Украины еще в 2014 году. С начала войны на Донбассе балтийские государства оказывают Киеву помощь, начиная от оружия и заканчивая содействием на дипломатическом фронте.

После полномасштабного вторжения эти три страны одними из первых объявили о бесполетной зоне для РФ, признали российскую агрессию геноцидом украинского народа и стали задавать тенденции в поставках вооружения ВСУ. На международных площадках лидеры балтийских государств регулярно выступают с требованиями дать Украине все необходимое здесь и сейчас. Помимо этого, в Литве, Латвии и Эстонии проводят внутреннюю борьбу с врагом – сносят советские памятники и ужесточают взаимоотношения с россиянами.

Такая мощная поддержка исходит не только из желания помочь Украине победить. Еще в начале вторжения президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Литва, Латвия и Эстония могут стать следующими в завоевательных планах Кремля, поэтому для Балтии сегодняшняя помощь Украине – это возможность обезопасить себя в будущем.

"Россия в миниатюре"

Беларусь – единственная бывшая советская республика, которая поддерживает Россию и словом, и делом. И тут вопрос не только в том, что Путин помогает Лукашенко сохранять свое место на "троне", отмечает экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко.

"Беларусь – это союзное государство. Если почитать внимательно установительные документы, там есть статья №2, на которую мало кто обращает внимание. Там написано прямым текстом – члены союзного государства проводят согласованную внешнюю и оборонную политику", – отметил Ельченко в комментарии РБК-Украина.

Но реалии меняются – Россия все больше заходит в цивилизационный тупик и Беларусь это ощущает. Насколько бы мощное влияние Кремль не имел на Минск, беларуские войска не воюют плечом к плечу с россиянами, а Лукашенко ограничивается предоставлением своей территории, громкими заявлениями о поддержке и призывами к странам ОДКБ определяться, на чьей они стороне.

Владимир Путин (фото: Getty Images)

Кавказский конфликт

Грузия и Армения – классический пример того, что значит быть в "содружестве" с Кремлем. Из трех стран Южного Кавказа (Азербайджан, Грузия и Армения – ред.) членом ОДКБ является только Армения. При этом в своем военном конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах Армения так и не получила помощи от стран-союзниц, главным образом от России. Военные действия в регионе то затихали, то вспыхивали с новой силой, но Кремль предпочитал соблюдать нейтралитет – по крайней мере, по официальной позиции.

После того, как Армения не получила желаемое, отношение Еревана к Москве заметно изменилось, говорит политолог Владимир Фесенко. "Правительство Пашиняна (премьер-министр Армении – ред.) пытается проводить такую гибкую политику. Он демонстрирует разочарование, определенное охлаждение в отношениях с Россией, но избегает конфликтов, разрывов", – сказал Фесенко в комментарии РБК-Украина.

Примечательно, что Беларусь, находящаяся в составе ОДКБ вместе с Арменией, в свое время производила РСЗО "Полонез", сотрудничая с Китаем. Позже эти системы Пекин продал Баку, который, в свою очередь, использовал их в войне против армян за Нагорный Карабах. Таким образом две страны, находящиеся в организации, декларирующей безопасность внутри "союза", не могут обеспечить эту безопасность даже друг другу.

В вопросе войны России против Украины Армения не делает громких заявлений, но воздержалась при голосовании в ООН за осуждение российской агрессии против Украины. Ереван зависим от РФ экономически и политически, утверждают эксперты. Заявлений от армянского правительства о войне немного – к примеру, в мае президент Армении Ваагн Хачатурян упомянул войну в контексте того, что через несколько дней после вторжения российских войск в Украину в Карабахе обострился конфликт. Хотя и существенной помощи России Армения не оказывает.

Азербайджан, в свою очередь, не будучи членом ни ОДКБ, ни Евразийского союза, активно сотрудничает с Россией, особенно в сфере экономики, соблюдает договоренности о действиях на Каспии. Но политически Баку все больше ориентируется на Турцию – к ней же сегодня больше расположены и государства в Центральной Азии. В вопросе войны в Украине Азербайджан соблюдает нейтралитет и не поддерживает ВСУ вооружением. Об этом еще в апреле рассказал Владимир Зеленский, отметив, что понимает позицию Баку – оружие им необходимо для завершения собственной войны.

Грузия из всех кавказских стран пострадала от России больше всего. В 2008 году российские войска провели "операцию по принуждению к миру" в двух грузинских регионах – Южной Осетии и Абхазии, которые в итоге под чутким контролем Кремля превратились в "независимые республики", то есть в квазиформирования.

Война с Россией, по идее, должна была стать для Грузии определяющей их дальнейший курс, но в 2012 году к власти пришла партия "Грузинская мечта", созданная российским олигархом Бидзиной Иванишвили – оппонентом экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Несмотря на несколько попыток свергнуть правящую партию, она у власти до сих пор, поэтому диктует свою повестку. В отношении войны России против Украины она довольно простая – Грузия не вмешивается, не дает резких оценок и не вводит собственные санкции. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили – член этой же партии не раз заявлял, что Грузия не будет становиться стороной конфликта с Россией. Видимо, поэтому грузинское правительство отказалось передавать и даже продавать Украине "Бук", который Украина в свое время поставила Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото: Getty Images)

Однако определенная поддержка Украины от Грузии все же есть – украинским беженцам выплачивают помощь, в школах открыли классы для маленьких украинцев, правительство выделило средства на закупку генераторов. Сами грузины, в отличие от правительства, гораздо более категоричны в вопросах войны и нейтралитет не соблюдают, а более полутора тысяч добровольцев из Грузии воюют на стороне ВСУ.

Несмотря на пророссийскую позицию правящей партии, формально Грузия и далее декларирует свои евроинтеграционные цели. Депутаты от "Грузинской мечты" явно не форсируют эти устремления и даже всячески ставят палки в колеса. Но оппозиционные парламентарии настроены серьезно и уже даже успели покритиковать ЕС за то, что Украина получила статус кандидата быстрее, чем Грузия.

Но президент Саломе Зурабишвили, вероятно, хочет воспользоваться силами масштабной западной коалиции, собравшейся вокруг Украины, чтобы решить наболевшие для Грузии проблемы. В интервью изданию Bloomberg она заявила, что в будущем мирном соглашении по Украине должны присутствовать пункты о выводе российских войск из Южной Осетии и Абхазии.

Курс на Азию

Страны Центральной Азии, как и "коллеги" по сотрудничеству с Россией, практически не комментируют войну, либо же делают очень осторожные заявления. Это вполне объяснимо – Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан зависимы от Москвы, в том числе и экономически. Но чем дольше идет война, тем слабее становится влияние Кремля на азиатские государства.

Самая сильная страна "четверки" и единственная, имеющая сухопутные границы с РФ – Казахстан. Ее лидер Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди стран-соседей сказал, что не поддержит самостоятельность т.н. "ЛНР" и "ДНР", как и других квазиформирований, возникших при активном участии России.

Лидер Казахстана строит партнерские отношения с Западом, в стране не приветствуют антиамериканскую или антиевропейскую риторику, среди местных жителей заметны мощные антироссийские настроения.

Однако Казахстан все еще зависим от Кремля. И один из рычагов давления – русскоязычные регионы в стране, преимущественно на севере. По мнению экспертов, правительство Казахстана опасается, что Россия может вторгнуться в "лояльные" области и воспользоваться классическим сценарием – поддержать "ополчение", создать "республики". К примеру, во время последних беспорядков в Казахстане, правительство страны было не очень довольно присутствием в регионе контингента ОДКБ, о чем говорит бывший посол Украины в России и США Владимир Ельченко.

"Они там побыли пару месяцев или даже меньше и после этого новый президент Казахстана мягко, но настойчиво попросил, чтобы эти силы были выведены. То есть даже Казахстан, являясь членом ОДКБ, не был в восторге присутствию войск на своей территории", – рассказал Ельченко РБК-Украина.

Тем не менее, учитывая плотные политические и экономические связи с Россией, Казахстан придерживается нейтралитета в вопросе войны РФ против Украины. Кроме того, Астана помогает Москве, явно не без интереса для себя, обходить западные санкции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (фото: Getty Images)

Узбекистан также заявил о том, что не признает самостоятельность "республик" на Востоке Украины. Вот только министр иностранных дел, сказавший это, по странным стечениям обстоятельств практически сразу же был отстранен. После чего в Москве заявили, что Ташкент с пониманием относится к "спецоперации" российской армии в Украине.

В главы Узбекистана есть надежда на мощное российское лобби. Нынешний президент Шавкат Мирзиеев, по мнению аналитиков, ожидает помощи от Кремля, когда будет переизбираться на новый срок. Поэтому критиковать сегодня войну, развязанную Россией в Украине, в Узбекистане остерегаются, но и помощи оказать могут мало. Единственное, что Россия может получить от Узбекистана – большое количество трудовых мигрантов, работающих в РФ. При этом власти официально не поддерживают намерения узбеков участвовать в войне против Украины, отмечая, что это незаконно.

У Таджикистана и Кыргызстана свои конфликты, в которых обе страны надеются на поддержку "большого российского брата". Страны соседствуют и периодически на границах возникают военные беспорядки, которые провоцирует Таджикистан. По мнению правительства, часть территории Кыргызстана должна принадлежать им, о чем говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"При этом сам Таджикистан в этом вопросе заручается помощью России, поэтому РФ вообще не мешает ему это делать. Однажды эскалация на границе Таджикистана и Кыргызстана случилась сразу после визита Шойгу в Душанбе. Как только он уехал, началась конфронтация", – отметил Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Многие уроженцы Таджикистана с российским паспортом воюют в Украине на стороне российской армии, но и в ВСУ есть таджикистанцы, хотя их значительно меньше. В Кыргызстане же грозят тюрьмой своим гражданам, желающим пополнить ряды российских оккупантов.

Однако и эти страны чувствуют, что Россия, напав на Украину, ослабла. Показательным в этом вопросе стал саммит стран Центральной Азии, где президент Таджикистана Эмомали Рахмон неожиданно выступил с критикой в адрес Путина, потребовав уважения к себе и другим азиатским государствам.

"Мы всегда уважали своего главного стратегического партнера (РФ). И хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Ресурсов больше чем в таблице Менделеева. Есть нефть и газ… Драгоценные металлы и даже стратегическое сырье, которого нет в мире. Но никого это не интересует", – заявил Рахмон.

Становится очевидным, что позиция России по отношению к союзным государствам заметно расшатывается и страны это ощущают. Никто не стремится разорвать партнерские отношения, все же связей еще достаточно, но каждый регион пытается найти себе другого "покровителя". Если у Кавказа это Турция (разумеется, за исключением Армении), то Центральная Азия все больше ориентируется на Китай.

Еще одна жертва "русского мира"

Молдова находится в похожей с Грузией ситуации – Приднестровье оккупировано россиянами, а внутри парламента все еще находятся пророссийские силы. Но Молдове повезло – у нее нет границ с Россией, а в условиях войны Москва потеряла сообщение с Приднестровьем – как сухопутное, так и воздушное. Соответственно, вопрос снабжения своего контингента на оккупированной части Молдовы стал проблемой.

В свою очередь, президент Молдовы Майя Санду поддерживает Украину, прямо говоря о том, что пока борьба украинцев с российскими захватчиками длится, непосредственной опасности со стороны россиян для Молдовы нет. Кремль же не теряет надежды давить на Кишинев, провоцируя беспорядки и государственные перевороты.

Президент Молдовы Майя Санду (фото: Getty Images)

В любом случае, как для Грузии, так и для Молдовы исход российско-украинской войны, скорее всего, скажется на их будущем – окончательная интеграция в ЕС или вялотекущая борьба с московским "игом".

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В конце декабря 2022 года на "неформальном саммите СНГ", посвященном годовщине создания СССР, Путин подарил лидерам стран-участниц девять памятных колец. Подобный нелепый, но символичный жест "окольцевания" видимо должен был показать "своих" для Кремля. И показал – кольцо надел только Лукашенко.

В странах бывшего Союза все еще достаточно старых элит, которые привыкли ориентироваться на Москву, но еще больше они привыкли ориентироваться на собственный менталитет, который не похож на западный. Долгие годы большинство постсоветских стран находились под влиянием России, которая уверяла их в том, что их "клуб" станет достойным оппонентом западному, а по факту грабила, пользовалась и оккупировала части их территорий.

Сегодня же, в условиях войны, на которую Россия поставила все, перед бывшими советскими республиками открывается "окно возможностей" – выход из-под влияния агрессивного государства с имперскими амбициями и союз с равными себе партнерами на взаимовыгодных условиях. А то, как будет развиваться эта тенденция, зависит и от исхода битвы Украины против РФ.