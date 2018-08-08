Зустріч Клімкіна з Папою Римським відбулася сьогодні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Папою Римським Франциском. Про це повідомляє прес-служба вітчизняного зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляється, зустріч Клімкіна з Папою Римським відбулася сьогодні, 8 серпня, у ході передачі копії "Книги Добра", яку підготували понад 300 тис. дітей та дорослих з усіх регіонів України.

Зазначається, що у книзі, яка виготовлена вручну на папері з бавовни й трав зібрано 50 реальних розповідей про добро та 50 дитячих малюнків.

Клімкін разом із групою українських дітей зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані аби отримати його благословення, а також подякувати за гуманітарну ініціативу "Папа для України" та молитви за мир в Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Папа Римський Франциск констатував, що влада в Україні гарантує дотримання релігійної свободи для віруючих усіх конфесій.

Зазначимо, у травні поточного року Папа Римський Франциск зустрівся з українськими військовослужбовцями на площі Святого Петра у Ватикані.