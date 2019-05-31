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Клімкін веде переговори про приєднання до команди Вакарчука


Клімкін зазначив, що не мав відношення до партії "Блок Петра Порошенка"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін має намір продовжити політичну кар'єру, повідомив, що вів переговори з лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком, проте ні до яких рішень вони не прийшли. Про це Клімкін заявив на "Радіо НВ".

В той же момент, Клімкін зазначив, що не мав відношення до партії "Блок Петра Порошенка" і не збирався туди вступати.

"Я пішов у відставку, тому що просто особисто вважаю, що це правильно, що це - елемент європейської політичної культури, не важливо, що її в Україні немає. Якщо в США або Франції змінюється президент, його команда теж не залишається. Я це рішення прийняв багато місяців тому. Я б це зробив, незалежно від результатів виборів, але я не хотів про це публічно оголошувати", - сказав він.

Міністр зазначив, що на тему політики спілкувався з лідером партії "Голос" Вакарчуком.

"Я його дуже ціную і поважаю, але ні до яких рішень ми не прийшли. Ми обговорюємо різні ідеї. Ніяких фінальних рішень щодо цього немає", - зазначив він.

Глава МЗС пояснив, що має намір йти в політику, бо в нього "є амбіція щось тут змінити".

"Я ніколи не був політиком, але за час перебування на посаді міністра, напевно, ним став. Я ніколи не хотів йти в політику - це завжди у мене викликало певне презирство. Але тепер я розумію, що, напевно, це одна з опцій. І не тільки опція піти в парламент існує. Я просто розмовляю і шукаю реальну команду", - розповів Він.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

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