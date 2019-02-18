Клімкін: за "Північним потоком-2" буде спостерігати Німеччина під контролем Єврокомісії

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами Клімкіна, тепер Росії маніпулювати цим газопроводом буде важче

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що спостерігати за дотриманням правил ЄС щодо "Північного потоку-2" буде Німеччина під контролем Європейської комісії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал 112.

"Той компроміс, який ми маємо зараз, каже, що спостерігати за дотриманням європейських правил щодо "Північного потоку-2" буде Німеччина, але під контролем Європейської комісії. Це, в принципі, компроміс, який би я назвав, як кажуть "зберегти обличчя", але я не можу так сказати по відношенню до наших друзів. Але тим не менш змістовно ніякого компромісу немає. Ми і всі наші друзі над цим дуже довго працювали", - заявив Клімкін.

Клімкін прокоментував поправки до європейської газової директиви, що стосуються проекту газопроводу "Північний потік-2". За його словами тепер Росії маніпулювати цим газопроводом буде важче.

"Для нас важливі європейські правила. Чому? Якщо б їх не було - це була б "сіра зона", це зона для маніпуляції "Газпрому" і Росії. А зараз все відбуватиметься прозоро і згідно з європейськими правилами. І в цьому, я вважаю, дуже класне досягнення. Тобто тепер маніпулювати цим газопроводом буде я б не сказав, що абсолютно неможливо, але набагато складніше. Тепер необхідно просто реалізувати це рішення, коли воно вступить в силу. Я, наприклад, не залишаю спроб зробити, щоб взагалі ніякого потоку не було, і вважаю, що на це поки що непогані шанси. Але навіть якщо він відбудеться, під європейським правилам російські маніпуляції будуть неможливі за визначенням", - зазначив дипломат.

Раніше повідомлялося, що поправки в газову директиву ЄС щодо "Північного потоа-2" призведуть до того, що газопровід високою ймовірністю залишиться недовантаженим як мінімум в перші кілька років експлуатації.

Зазначимо, Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по Газовій директиві.