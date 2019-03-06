Клімкін про санкції ЄС: хотілось би більшого

Міністр наголосив, що Україна продовжує співпрацю з ЄС та США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поприветствовал санкции ЕС против РФ из-за захвата украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Климкина.

Глава МИД Украины подчеркнул, что сотрудничество с партнерами из ЕС и США продолжается.

"Приветствую санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими европейскими и, конечно, американскими друзьями и партнерами UnitedForUkraine", - написал Климкин.

РБК-Украина писало, что послы стран Европейского союза (ЕС) сегодня, 6 марта, согласовали санкции против восьми граждан Российской Федерации, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.

Ожидается, что на следующей неделе будут продлены на шесть месяцев санкции против 163 человек и 44 предприятий. Эти санкции были введены в связи с оккупацией Россией Крыма.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине. Трамп принял решение продлить ограничительные меры на год. Речь идет о санкциях в отношении лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине.