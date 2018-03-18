Клімкін запропонував Британії працевлаштувати висланих із Росії дипломатів

Міністр закордонних справ України запропонував британському міністру закордонних справ Борису Джонсонупрацевлаштувати в Україні дипломатів Великої Британії, яких було вислано із Російської федерації (РФ). Про це Клімкін повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву", - заявив Клімкін.

Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт буде допомога. ;-) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 18, 2018

Нагадаємо, раніше посол РФ у Лондоні Олександр Яковенко заявив, що штат посольства Російської Федерації у Великій Британії скоротиться на 40%.

Зазначимо, що вранці 17 березня 2018 року Росія заявила про висилку 23 британських дипломатів, закриття генконсульства в Петербурзі й припинення роботи Британської ради.

Додамо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей зажадала вислати 23 російських дипломатів з країни після звинувачень на адресу Росії в причетності до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.