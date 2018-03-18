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Клімкін запропонував Британії працевлаштувати висланих із Росії дипломатів

НовиниПолітика    18.03.2018 - 19:11
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін запропонував Джонсону відновити роботу консульської секції

Міністр закордонних справ України запропонував британському міністру закордонних справ Борису Джонсонупрацевлаштувати в Україні дипломатів Великої Британії, яких було вислано із Російської федерації (РФ). Про це Клімкін повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, раніше посол РФ у Лондоні Олександр Яковенко заявив, що штат посольства Російської Федерації у Великій Британії скоротиться на 40%.

Зазначимо, що вранці 17 березня 2018 року Росія заявила про висилку 23 британських дипломатів, закриття генконсульства в Петербурзі й припинення роботи Британської ради. 

Додамо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей зажадала вислати 23 російських дипломатів з країни після звинувачень на адресу Росії в причетності до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Великобритания, Павло Клімкін
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