Клімкін розповів, коли Україна розірве угоду з РФ по Азовському морю

Україна зможе розірвати договір після того, як будуть вирішені питання по міжнародному арбітражу

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, когда Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра изданию "Цензор.нет".

По его словам, Украина сможет разорвать соглашение после того как будут решены вопросы по международному арбитражу.

"В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет вполне зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы разорвали ее раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции", - рассказал глава МИД.

Однако он отметил, что "расторжение договора по Азову не является панацеей".

В частности, Климкин отметил, то, что "происходит вокруг российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в трех сферах: безопасности, экономической и юридической".

Напомним, 12 декабря вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Согласно закону, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией прекращается с 1 апреля 2019 года. Таким образом, договор о дружбе действовал на протяжении 20 лет.

Добавим, после подписания закона о прекращении дружбы президент Украины Петр Порошенко назвал его очередным свидетельством разрыва с "колониальным прошлым".