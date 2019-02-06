Клімкін провів зустріч із Сійярто у Вашингтоні

Клімкін зустрівся з Сійярто

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Павла Климкина.

Так, Климкин сейчас находится с визитом в Вашингтоне.

"Среди двух десятков встреч, запланированных сегодня в Вашингтоне, наши уже традиционные переговоры с венгерскими друзьями. В ближайшее время Министр обороны поедет общаться с союзниками по НАТО. А мы и в дальнейшем будем работать над нашими любимыми темами, чтобы украинские венгры чувствовали себя дома", - говорится в сообщении.

По его словам, важным является продолжение переходного периода.

"Очень важно сейчас продолжить переходный период, чтобы обеспечить надлежащую подготовку для наших преподавателей, усовершенствовать методическую базу и решить ряд других важнейших вопросов", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Климкин встретился с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях министерского заседания ОБСЕ.