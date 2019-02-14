Клімкін закликав ЄС і США об’єднати зусилля у протидії кіберзагрозам з боку РФ

У Варшаві сьогодні відбулася безпекова конференція

Страны Европы и США должны объединить усилия для противодействия киберугрозам и вызовам со стороны Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе конференции по безопасности в Варшаве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как указывается, в рамках участия в конференции Климкин призвал к тесному сотрудничеству с целью противодействия вызовам и гибридным угрозам, которые создает Россия для демократического мира.

"Главный упор сделан на необходимости тесного трансатлантического сотрудничества с целью решения гуманитарного кризиса и проблемы беженцев, противодействия рискам распространения оружия массового поражения, кибернетическим угрозам, усиления борьбы с терроризмом и организованной преступностью", - говорится в сообщении.

Отметим, в конференции приняли участие президент Польши Анджей Дуда, вице-врезидент США Майкл Пенс, председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и главы внешнеполитических ведомств около 30 государств мира.

Напомним, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что ЦИК Украины перед выборами в 2019 году должен получить больше ресурсов для борьбы с киберугрозами.

РБК-Украина писало, что СБУ запустила платформу по противодействию кибератакам на выборах 2019 года. Платформа с открытым программным кодом MISP обеспечивает сбор и обработку информации об инцидентах в сфере кибербезопасности.