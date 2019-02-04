Клімкін візьме участь у засіданні коаліції по боротьбі з ІДІЛ у Вашингтоні

Клімкін уже вилетів до Вашингтону

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел государств-участниц Всемирной коалиции в борьбе с "Исламским государством", которое состоится в Вашингтоне. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

"Рабочая неделя начинается как всегда интересно. Летим в Вашингтон. Буду участвовать и встречаться с друзьями и партнерами Украины на полях министерской конференции коалиции против ИГИЛ", - написал он.

Напомним, и. о. главы Пентагона Патрик Шенахан заявил, что Сирия будет полностью освобождена от членов террористической группировки "Исламское государство" в течение нескольких недель.

РБК-Украина писало, что представители Международной коалиции, возглавляемой США, а также поддерживаемые американцами курды ведут переговоры о разоружении боевиков ИГИЛ в Сирии.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зявлял, что Турция завершила подготовку к операции на востоке Сирии. Эрдоган отметил, что Анкара даст решительный ответ на любые нападки в адрес Турции. Он добавил, что Турция не допустит превращения зоны безопасности на севере Сирии в место, где активно орудуют террористы.