Клімкін має намір запропонувати Зеленському свою відставку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що провів плідну зустріч з обраним президентом Володимиром Зеленським і має намір запропонувати йому свою відставку. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Клімкіна, він провів "дуже добру зустріч" із Зеленським.

"Мене ніхто не буде звільняти, оскільки у нас повинна бути політична культура. У політичній культурі - і я вважаю, це буде правильно - дозволити новому президенту вибрати тих, з ким він повинен працювати в таких сферах, як зовнішня політика, як оборона. Звичайно, я повинен запропонувати новому президенту свою відставку, і я це, безумовно, зроблю. Я вже говорив, що у мене є свої плани, в тому числі політичні. Це відповідає моїм планам", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Клімкін не виключає можливості обговорення з Зеленським питання спільної роботи. При цьому міністр зазначив, що спільна робота можлива тільки при наявності загальних принципів, цінностей і переконань.

Нагадаємо, Клімкін привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Глава МЗС зазначив, що вибори в Україні були демократичними, а також пообіцяв продовжити роботу в "перехідний період".