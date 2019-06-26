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Комітет ПАРЄ виступив за повернення повноважень російській делегації

Новини » Політика    26.06.2019 - 10:46
Комітет ПАРЄ виступив за повернення повноважень російській делегації
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

При цьому комітет висунув ряд умов по делегації РФ

Комітет з моніторингу Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) порекомендував повернути делегації Російської Федерації її права, при цьому висунув для цього ряд умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну резолюцію.

Як повідомляється, в комітеті жалкують про відсутність співпраці з боку російської сторони в рамках ПАРЄ і стурбованість деякими питаннями російської порядку, які загострюють негативні тенденції щодо демократії, верховенства права та прав людини".

"Асамблея постановляє ратифікувати повноваження російської делегації", - йдеться в документі.

У той же час комітет закликав РФ звільнити 24 українських моряків, які були арештовані в листопаді минулого року в Керченській протоці, а також виплатити внески в Раду Європи.

Нагадаємо, учора українська делегація оскаржила рішення про поновлення повноважень російської делегації і покинула зал засідань Парламентської асамблеї ради Європи.

РБК-Україна повідомляло, що асамблея підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.

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