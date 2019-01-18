Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин подчеркнул, что для тех, у кого есть российский паспорт, двойного гражданства быть не может

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине. Об этом он сказал сегодня, 18 января, в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Климкин отметил, что сейчас Украине нужно проведение дискуссий относительно введения двойного гражданства.

"Я буду и впредь оказывать толчки для этой дискуссии (относительно двойного гражданства, - ред.), я считаю, что она нужна так, как и нужно двойное гражданство. Мы пережили условия, когда могли говорить, что этот инструмент можем обойти. Мы представили свое предварительное видение", - сказал он.

Вместе с тем, Климкин подчеркнул, что для тех, у кого есть российский паспорт двойного гражданства быть не может.

"Никакого двойного гражданства для тех, кто с российским паспортами на сегодня, пока есть агрессия, не может быть", - отметил Климкин.

Он добавил, что сейчас нужно решить вопрос, каким образом прописать критерии для двойного гражданства.

"Сначала нам нужна внутренняя позиция и, я считаю, что все больше политических деятелей в Украине готовы участвовать в этой дискуссии. Сейчас много кто готов подключиться к возможным законодательным предложениям. Это бы нам позволило решить несколько очень важных проблем. Но нужна откровенная искренняя дискуссия, без этого оно работать не будет", - сказал министр.

Напомним, в октябре прошлого года Климкин заявлял, что дискуссия о двойном гражданстве в Украине уже назрела и этот вопрос выходит далеко за пределы украинско-венгерских отношений.

При этом, он заявлял, что при возможной легализации двойного гражданства в Украине следует исключить такой вариант для российского паспорта.