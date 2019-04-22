Клімкін відреагував на перемогу Зеленського

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це він написав у своєму Facebook.

Глава МЗС зазначив, що вибори в Україні були демократичними, а також пообіцяв продовжити роботу у "перехідний період".

"Вітаю українців із демократичним вибором, а Володимира Зеленського - з перемогою. Зроблю усе від мене залежне, аби у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися", - написав Клімкін.

Нагадаємо, німецький канцлер Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Також вона наголосила, що "була б рада привітати його найближчим часом в Берліні".

РБК-Україна писало, що після публікації проміжних результатів виборів глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав Володимира Зеленського з фактичним обранням на посаду президента України і пообіцяв йому підтримку Євросоюзу.

Також сьогодні Зеленського привітав канадський прем'єр Джастін Трюдо.

"Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами для подальшого зміцнення зв'язків між Канадою та Україною і створення нових можливостей для людей в обох наших країнах", - написав він у Twitter.