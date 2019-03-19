Клімкін: скасування статті про незаконне збагачення може вплинути на сприйняття України

За словами Клімкіна, таке рішення може вплинути на темпи європейської інтеграції

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що міжнародні партнери України постійно піднімають питання про скасування статті про незаконне збагачення. Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Клімкіна, таке рішення може вплинути на темпи європейської інтеграції та вплинути на сприйняття України, яка прагне до змін. Міжнародні партнери вкрай стурбовані цим питанням. Глава МЗС каже, що таке рішення може змінити "всю парадигму боротьби з корупцією в Україні".

"Однозначно (може вплинути на темпи євроінтеграції України, - ред.). Це може вплинути навіть не на темпи, а на сприйняття України, як країни, яка змінюється і прагне йти вперед. Це один із ключових питань, яке необхідно вирішити. Причому вирішити його таким чином, щоб це стало для всіх певною гарантією, а не тимчасовим рішенням", - сказав він.

За його словами, українські партнери "дуже чітко" кажуть, що рішення питання про незаконне збагачення повинно стосуватися і вже існуючих справ, які постраждали внаслідок рішення КС.

"Якщо зараз просто анулювати всі існуючі справи це буде означати, в першу чергу, втрату довіри. І не тільки для наших міжнародних партнерів, але їх для нас самих", - додав Клімкін.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прокоментував рішення Конституційного суду України про скасування статті про незаконне збагачення і зазначив, що в ЄС стурбовані цим питанням.

Також Місія Міжнародного валютного фонду та посол Сполучених Штатів Америки направили листа до комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної ради з проханням відкласти розгляд законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.