Клімкін обговорив з Петршічеком проблематику енергетичної безпеки в Європі

Сторони домовились посилити взаємодію дипломатичних відомств обох країн

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком проблематику энергетической безопасности в Европе и повестку дня украинско-чешского сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

Климкин поблагодарил коллегу за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, за внимание к проблемам на Донбассе и гуманитарную помощь, которую Чехия оказывает жителям региона. В ответ Петршичек подтвердил приоритетность для Чехии развития украинско-чешского сотрудничества.

"Украина входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров Чехии", - отметил Петршичек.

Стороны договорились усилить взаимодействие дипломатических ведомств обеих стран.

"Было договорено о начале работы украинско-чешского форума представителей неправительственных организаций для обсуждения на экспертном уровне актуальных для наших стран вопросов", - сообщили в МИД.

Также Климкин поднял вопрос необходимости обсуждения исторической тематики, учитывая имеющиеся в чешском обществе тенденции остро воспринимать тему освободительной войны в Украине в прошлом веке.

"Чтобы избежать недоразумений, в подстрекательстве которых заинтересована Россия, стороны договорились начать деятельность двустороннего форума историков и сотрудничестве между архивными службами", - добавили в ведомстве.

Также Павел Климкин и Томаш Петршичек обсудили совместные действия против "Северного потока-2".

Напомним, министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Чешской Республики Томаш Петршичек и Королевства Дания Андерс Самуельсен завтра совершат совместную поездку на Донбасс.