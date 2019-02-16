Клімкін назвав дату оголошення нових санкцій проти Росії

Євросоюз оголосить про нові персональні санкції 18 лютого

Евросоюз объявит о новых персональных санкциях против России в понедельник, 18 февраля. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МИД.

Климкин отметил, что 18 февраля посетит "встречу друзей" перед саммитом министров иностранных дел стран Европейского союза.

"Конечно, там будут персональные санкции, вы об этом услышите от Федерики Могерини. Но для меня главное не это. Главное, что на этом заседании будет обсуждаться план реальной помощи украинскому Донбассу и югу", - подчеркнул он.

Он также добавил, что на основании доклада главы МИД Дании начнется внутреннее обсуждение вопроса помощи в Еврокомиссии и других структурах.

"Начнется обсуждение, что можно сделать очень быстро. Речь идет о том, как поддержать и инфраструктурные проекты, и проекты, направленные на развитие человеческого капитала", - отметил министр.

Кроме того, Климкин допустил, что после этого ЕС вернется и к вопросу экономических санкций.

"Очень надеюсь, что санкции, которые будут в понедельник - это еще не конец ... В ЕС уже есть предложения", - сказал Климкин, имея в виду идеи о запрете российским кораблям заходить в европейские порты.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "азовский пакет" санкций против России одобрят в начале недели.

Ранее также сообщалось, что министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза 18 февраля обсудят ситуацию в Украине. При этом в МИД уточнили, что в саммите примет участие Климкин.