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Глави МЗС Євросоюзу обговорять ситуацію в Україні

Новини » Політика    12.02.2019 - 15:00
Глави МЗС Євросоюзу обговорять ситуацію в Україні
Фото: засідання Ради ЄС (flickr.com/eeas)

Павло Клімкін 18 лютого візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу обговорять ситуацію в Україні. Про це повідомила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент РБК-Україна.

"18 лютого міністр (Павло Клімкін, - ред.) буде в Брюсселі, де візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Там заплановано проведення неформальної міністерської зустрічі у форматі "Друзі України в ЄС + Україна", де візьмуть участь міністри МЗС держав-членів ЄС. Зустріч буде проходити напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ, в ході якого заплановано обговорення ситуації в Україні", - заявила Зеленко.

За її словами, на порядку денному буде обговорюватися питання розширення пакету санкцій проти Росії, мобілізація підтримки держав-членів ЄС в контексті звільнення українських моряків.

"Також буде обговорюватися ситуація на Донбасі і окупованому Криму", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні ради міністрів закордонних справ країн ЄС глава зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін підніме питання надання допомоги Донбасу.

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