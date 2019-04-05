Клімкін: НАТО і Україна не будуть питати у РФ, що робити в Чорному морі

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна і НАТО не будуть питати дозвіл у Росії, що робити в Чорному морі. Про це він заявив журналістам після презентації III етапу проекту "Книга добра", передає РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За його словами, прохід через Керченську протоку повинен бути вільним.

"НАТО не буде питати Росію, що можна нам спільно робити, а що не можна робити в Чорному морі, ми просто будемо це робити. Ніхто не буде питати, казати: це можливо, а це неможливо. Крим - український, відповідно прохід повинен бути вільним і через Керченську протоку і відповідно навігація в Азовському морі у відповідності з принципами міжнародного права ", - сказав Клімкін.

Він заявив, що "ніхто не буде питати для того, щоб вести спостереження з моря, з повітря і з космосу, ніхто не буде питати щодо зміцнення військової присутності, ніхто не буде питати щодо запланованих навчань".

Нагадаємо, країни НАТО і Україна в п'ятницю, 5 квітня, почали спільні навчання в Чорному морі "Морський щит 19". Багатонаціональні морські навчання проходитимуть з 5 по 13 квітня у Чорному морі.

Додамо, в Чорному морі за станом на 1 квітня перебували кораблі НАТО, а саме: шість фрегатів 2-й Середземноморської групи НАТО (SNMG2).