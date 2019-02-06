Клімкін не виключив, що Україна може розпочати виробництво ракет

Вихід США та РФ із логовору про ракети може призвести до гонки озброєнь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает, что Украина может начать производство ракетного оружия. Как передает РБК-Украина, об этом министр зсказав в интервью телеканалу "Голос Америки".

По словам министра, такой сценарий возможен после выхода из ракетной соглашения России и США, что может привести к началу гонки вооружений.

"Мы должны ответить на вызовы достойно. Поскольку у нас есть опыт, соответствующий интеллект. У нас есть необходимость защищать нашу страну", - сообщил Климкин.

Відповідючи на вопрос журналиста, можно ли в ответ на вызовы считать началом производства ракетного оружия, Климкин объяснил, что Украина уже имеет соответствующий опыт.

"...Слушайте, мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия. Какие ракеты нам будут нужны для будущего решать будем мы", - добавил Климкин.

Напомним, 1 февраля 2019 года США объявили о прекращении участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД и Министерства обороны объявил о выходе России из ракетного оговора.