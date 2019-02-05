Україні варто готуватись до нових викликів після виходу РФ та США із ракетного договору, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Украина)

Клімкін у Вашингтоні пояснив подальшу реакцію України на ситуацію із ракетним договором

Після виходу Сполучених Штатів та Росії з ракетного договору Україна має зробити все для власного захисту. Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю телеканалу "Голос Америки".

Так, міністр пояснив, що припинення США та РФ ракетного договору змінює певні розрахунки України.

"Звичайно, ми маємо використовувати все для того, щоб себе захистити. Логіка Росії не для захисту Росії. Вона для того, щоб користуватись безпекою як товаром на відповідній біржі. Тому така поведінка Росії призвела до нової логіки: гонки озброєнь. Це звичайно, адже і інші партнери будуть це робити. В цій ситуації, Україні потрібно буде відповідати на нові виклики", - додав він.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про припинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набуло чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.

Згодом президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з главою МЗС і Міністерства оборони оголосив про вихід Росії з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).