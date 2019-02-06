Клімкін не виключив, що Україна може розпочати виробництво ракет

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Вихід США та РФ із логовору про ракети може призвести до гонки озброєнь

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає, що Україна може розпочати виробництво ракетної зброї. Про це міністр зсказав в інтерв’ю телеканалу "Голос Америки".

За словами міністра, такий сценарій є можливим після виходу із ракетної угоди Росії та США, що може призвести до початку гонки озброєнь.

"Ми маємо відповісти на виклики гідно. Оскільки у нас є досвід, відповідний інтелект. У нас є необхідність захищати нашу країну", - повідомив Клімкін.

Відповідючи на питання журналіста, чи можна відповідь на виклики вважати початком виробництва ракетної зброї, Клімкін пояснив, що Україна вже має відповідний досвід.

"…Слухайте, ми вже маємо потенціал в сфері ракетної зброї. Які ракети нам будуть потрібні для майбутнього вирішувати будемо ми", - додав Клімкін.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про припинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набуло чинності 2 лютого.

Згодом президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з главою МЗС і Міністерства оборони оголосив про вихід Росії з ракетного оговору.