Клімкін не виключив спільну роботу з Зеленським

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає можливості обговорення з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським питання спільної роботи. Про це він сказав під час брифінгу.

При цьому він зазначив, що спільна робота можлива тільки при наявності загальних принципів, цінностей і переконань.

"У мене є свої принципи, цінності і переконання. Якщо вони будуть збігатися і буде спільне бажання, то про це ми будемо розмовляти", - сказав глава МЗС України, додавши, що спільна робота буде залежати від обопільного бажання, пріоритетів і шляхів їх досягнення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в команді Зеленського обговорюють питання заміни шести міністрів. Відзначимо, в оточенні Зеленського вкрай неохоче коментують тему можливого розпуску Ради. Співрозмовник РБК-Україна в його штабі зазначив, що вони намагаються уникнути ситуації, при якій країна до осені залишиться без парламенту. Зокрема, штабісти побоюються, оголошення дострокових виборів можуть заблокувати в суді вже після розпуску парламенту.

Крім того, він натякнув на перестановки в Генштабі, проте відмовився називати конкретні прізвища як мінімум до інавгурації.