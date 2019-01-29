Клімкін і глави МЗС Чехії та Данії провели переговори з керівництвом Маріупольського порту

Зокрема, було обговорено перспективи надання допомоги Приазов‘ю

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Дании - Андерс Самуельсен и Чехии - Томаш Петршічек 29 января провели встречу с руководством Мариупольского порта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

Как отмечается, главы МИД обсудили, в частности, перспективы оказания помощи Приазовью в условиях блокирования Россией украинских кораблей.

"Важная встреча министров иностранных дел и представителей миссии ЕС с руководством Мариупольского порта. Обсудили проблемы блокирования Россией украинских кораблей и перспективы оказания помощи Приазовью", - написала Зеленко.

Напомним, сегодня министры также посетили пункт оказания помощи населению на КПВВ "Гнутово". В частности, они ознакомились с условиями, которые созданы на пункте для граждан, пересекающих КПВВ.

РБК-Украина писало, что сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин, глава МИД Дании Андерс Самуельсен и глава МИД Чехии Томаш Петршичек прибыли в Мариуполь, чтобы получить актуальную информацию по безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения Операции о'объединенных сил.