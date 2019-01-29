Клімкін і глави МЗС Чехії та Данії прибули до Маріуполя

Міністри відвідають Маріуполь з метою отримання актуальної інформації щодо безпеки, гуманітарної та соціально-економічної ситуації на Донбасі

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, глава МИД Дании Андерс Самуэльсен и глава МИД Чехии Томаш Петршичек прибыли в Мариуполь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко, опубликованное в Twitter.

"Ничего не может заменить увиденные собственными глазами убытки и насущную необходимость гражданского населения, вызванные войной России против Украины. Томаш Петршичек, Андерс Самуэльсен и Павел Климкин только что прибыли в Мариуполь ", - отметила Зеленко.

Напомним, как сообщалось ранее, министры посетят Мариуполь с целью получения актуальной информации о безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения Операции объединенных сил, обусловленной российской военной блокадой украинских морских портов в Азовском море и продолжающейся военной агрессией России против Украины.

В частности, программой поездки предусмотрено посещение КПВВ "Гнутове" и осмотр акватории Мариупольского морского порта.

15 января министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины должны были посетить Мариуполь, однако военный вертолет с министрами не долетел до города из-за тяжелых погодных условий. Он приземлился на аэродроме в Днепре. Министры провели переговоры с городскими властями и руководством порта Мариуполя в режиме онлайн-конференции.