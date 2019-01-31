Клімкін та Чавушоглу обговорять протидію російській агресії на Донбасі

Сторони також обговорять ситуацію в Азовсько-Чорноморському регіоні

В Одессе 1 февраля 2019 года состоится заседание украинско-турецкой совместной группы стратегического планирования под председательством министров иностранных дел Украины и Турции Павла Климкина и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

Стороны обсудят углубление сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, оборонной сфере, перспективы завершения в 2019 году переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, вопросы взаимодействия двух государств в рамках международных организаций, прежде всего ООН, НАТО, ОБСЕ, Совете Европы.

"Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями и оценками относительно процесса милитаризации Крыма и нарушения оккупационными властями прав человека на полуострове, развития ситуации безопасности в Азово-Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, противодействия российской агрессии на Донбассе и инициатив мирного урегулирования на Востоке Украины", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Турция будет поставлять в Украину ударные беспилотники.

Напомним, украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания "Baykar Makina" подписали договор о закупке ударных дронов Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины.