Клімкін та Болтон обговорили припинення ракетного договору

Глава МЗС України завтра також зустрінеться із представниками Держдепу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Вашингтоне обсудил с советником президента Соединенных Штатов Джоном Болтоном вопрос выхода США и России из ракетного договора. Как передает РБК-Украина, об этом министр сказал в интервью телеканалу "Голос Америки".

"Конечно, когда приезжаешь в Вашингтон, то жаль как-то не встречаться с друзьями и партнерами. Приехал к вам с встречи с Джоном Болтоном", - сообщил Климкин.

По его словам, с Болтоном было обсуждено очень много вопросов.

"Мы начали с договора о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, - ред.). Сейчас это один из ключевых вопросов. Потом поеду к Сенату и Конгрессу", - добавил он.

Министр также отметил, что завтра 6 февраля планирует встретиться с представителями Государственного департамента США.

Напомним, 1 февраля 2019 года США объявили о прекращении участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности через российскую крылатую ракету 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД и Министерства обороны объявил о выходе России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).