ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Клименко о протестах: люди имели право выйти, но этого ждали россияне

Среда 23 июля 2025 21:05
UA EN RU
Клименко о протестах: люди имели право выйти, но этого ждали россияне Фото: противосты против закона по НАБУ на САП 22 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Россия надеялась на дестабилизацию ситуации в Украине из-за акций протеста по закону о НАБУ 22 июля, однако этого не произошло.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил во время встречи с представителями медиа

Глава МВД отметил, что граждане имели право выйти на протест, и нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

"Имели ли право вчера люди выходить? Да, имели. Правонарушений не было зафиксировано. Все прошло спокойно и мирно", - сказал Клименко.

Он подчеркнул, что Национальная полиция по всей стране адекватно отреагировала на акции протеста.

"Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране", - добавил министр.

Вместе с тем Клименко отметил, что в условиях войны важно не давать врагу оснований для манипуляций, ведь россияне, по его словам, ожидали, что смогут воспользоваться протестами в свою пользу.

Стоит заметить, что сегодня в Киеве и других городах Украины также продолжаются протесты относительно закона, о НАБУ и САП.

Протесты в Украине

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно урезает полномочия НАБУ и САП. При этом полномочия генпрокурора расширили. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Это вызвало общественный резонанс - украинцы в ряде городов вышли на протесты.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские спецслужбы и пропагандисты изучают ситуацию вокруг протестов в Украине против резонансного закона об урезании полномочий НАБУ и САП. В частности, враг может прибегнуть к провокациям.

При этом в Центре противодействия дезинформации отметили, что РФ уже искажает содержание митингов. А российская пропаганда вообще использует "фотошоп" и подделывает фото с митингов, пытаясь сделать вид, что протесты идут именно против президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП Министерство внутренних дел Украины
Новости
Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник
Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки