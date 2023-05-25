Клименко анонсировал открытие центра при киберполиции

В Украине откроется центр при киберполиции, который будет заниматься мошенническими операциями на территории нашей страны. Он начнет работу уже в конце лета - в начале осени.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

С начала полномасштабного вторжения России, в Украине стремительно вырос уровень кибермошенничества. Сейчас Министерство внутренних дел работает с Нацбанком, чтобы минимизировать потери людей, которые все же "попали на крючок".

"В то же время, могу сказать, что сегодня мы работаем над созданием центра при киберполиции, который будет заниматься в основном именно мошенническими действиями на территории нашего государства. Я думаю, где-то в августе-сентябре мы сможем его уже открыть", - рассказал Клименко.

По словам министра, центр будет быстро реагировать на вызовы, чтобы минимизировать влияние мошенников, которые, кстати, работают не только с территории Украины, но и за ее пределами.

"Очень трудно их оттуда доставать, поэтому очень важно сотрудничество с Европолом, с нашими европейскими коллегами, с министерствами внутренних дел, с работниками киберполиции других стран для того, чтобы иметь информацию и очень быстро раскрывать преступления", - пояснил министр.

Борьба с кибермошенничеством

Как отметил Клименко, МВД серьезно относится к мошенничеству и регистрирует все случаи преступлений. В то же время раскрывается только около 30%.

"Но мы, в первую очередь, закрываем источники, центры, закрываем вообще им доступ к работе с Украиной. Это касается и серверного оборудования, и "работы" в местах лишения свободы и не только на свободных территориях, но и на временно оккупированных территориях" , – заметил министр.

Как не стать жертвой фишинга?

Во время войны фишинговые сайты приобрели особую популярность среди кибермошенников. Преступники маскируют сайты под ресурсы для оформления социальных выплат от государства, фондов, международных организаций.

На фишинговый сайт указывает, в первую очередь, отличие в URL-адресе. Речь идет о лишних символах, или же неверном написании. Пользователям всегда необходимо обращать внимание на адрес сайта, избегать подозрительных гиперссылок и не вводить конфиденциальные данные.

Для шопинга рекомендуется использовать проверенные сайты, а информацию о соцвыплатах получать с официальных страниц государственных органов.

"Киберполиция отмечает, что схемы с использованием фишинга злоумышленники могут использовать и на платформах объявлений. Поэтому при купле-продаже товаров обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в посторонние мессенджеры", - пишет МВД.