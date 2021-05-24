Кліматологи зафіксували прихід до Києва метеорологічного літа

Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15,0 градусів тепла в бік її підвищення відбувся 14 травня. Це знаменує початок метеорологічного літа.

Як зазначається в повідомленні, метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

За даними обсерваторії, цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році - 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках - 7 червня.