Кліматологи зафіксували прихід до Києва метеорологічного літа

Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15,0 градусів тепла в бік її підвищення відбувся 14 травня. Це знаменує початок метеорологічного літа.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
Як зазначається в повідомленні, метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.
За даними обсерваторії, цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році - 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках - 7 червня.
Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура квітня у Києві становила 8,0 градусів тепла. Це на 2 градуси нижче за кліматичну норму.
Нагадаємо, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися. За прогнозом Укргідрометцентру, док кінця місяця очікується помірна температура.