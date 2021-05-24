RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кліматологи зафіксували прихід до Києва метеорологічного літа

Автор: Олександр Білоус

Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15,0 градусів тепла в бік її підвищення відбувся 14 травня. Це знаменує початок метеорологічного літа.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

За даними обсерваторії, цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році - 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках - 7 червня.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура квітня у Києві становила 8,0 градусів тепла. Це на 2 градуси нижче за кліматичну норму.

Нагадаємо, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися. За прогнозом Укргідрометцентру, док кінця місяця очікується помірна температура.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України летоклиматПогода