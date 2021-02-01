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Попри рекордні морози січень у Києві був теплішим за кліматичну норму

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 12:54
Попри рекордні морози січень у Києві був теплішим за кліматичну норму
Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Січень був теплішим, ніж цей місяць в середньому за останні 20 років

Середньомісячна температура повітря січня 2021 року в Києві склала 2,5 градусів морозу. Це перевищує оновлену кліматичну норму (1991-2020 рр.) на 0,7 градусів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, найхолодніше було 20 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 20,2 градусів морозу, а найтепліше - 24 січня, коли максимальна температура піднялась до 8,6 градусів тепла.

За місяць у Києві кліматологи зафіксували дев'ять температурних рекордів.

Опадів на проспекті Науки у Києві випало 63 мм, що склало майже дві місячні кліматичні норми.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

Відзначимо, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

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