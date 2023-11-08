Климатологи уверены, что 2023 год станет самым жарким в истории наблюдений

"Мы можем с почти уверенностью сказать, что 2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений, и в настоящее время температура на 1,43 градусов выше среднего доиндустриального уровня", - сказала Саманта Берджесс, заместитель директора Службы по изменению климата "Коперник".

Ученые "Коперника" заявили, что прошлый месяц был самым жарким октябрем за всю историю наблюдений: температура на 1,7 градуса превышала среднюю температуру октября конца 1800-х годов.

Ученые обнаружили, что глобальное температурное отклонение в октябре 2023 года было вторым по величине за все месяцы в наборе данных, уступая лишь сентябрю.

На саммите в Париже восемь лет назад мировые лидеры пообещали попытаться остановить нагрев планеты на 1,5 градуса к концу столетия.

Глобальное потепление и температурные рекорды

Напомним, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Также ученые считают, что он может быть самым теплым за последние 120 тысяч лет на планете.

Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, все остальные - в августе.

Среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.