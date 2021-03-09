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Через кліматичний указ: у США позов до Байдена подали 12 штатів

Новость на русском → США, Вівторок 09 березня 2021 10:33
Через кліматичний указ: у США позов до Байдена подали 12 штатів Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Влада 12 американських штатів подала позов до президента країни Джо Байдена і його адміністрації. Позов пов'язаний з підписанням указу про захист здоров'я населення та навколишнього середовища.

Про це пише видання The Hill.

Позов подали до федерального суду штату Міссурі. У ньому зазначено, що розширення повноважень федеральних регуляторів може завдати серйозного економічного збитку.

Указ президента свідчить, що федеральна влада може затверджувати цифри громадських витрат парникових газів, які потім стануть підставою для федеральних регуляторів змінювати і вводити нові положення. А це призведе до додаткового фінансового тягаря рядових жителів країни.

Позивачі вважають, що указ порушує принцип поділу влади, а загальна сума витрат може скласти 9,5 трлн доларів.

Відзначається, що спочатку позов висунув генеральний прокурор Міссурі Ерік Шмітт, до нього також приєдналися колеги з Арканзасу, Арізони, Індіани, Монтани, Канзасу, Огайо, Небраски, Оклахоми, Теннессі, Юти і Південної Кароліни.

Нагадаємо, 19 лютого Штати офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду. Адміністрація Байдена планує різке скорочення викидів протягом наступних трьох десятиліть.

Як писало РБК-Україна, США були єдиною країною, яка вийшла з угоди. Колишній президент Дональд Трамп пішов на такий крок, аргументуючи його занадто великими витратами на боротьбу з глобальними змінами клімату.

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