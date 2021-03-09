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Из-за климатического указа: в США иск к Байдену подали 12 штатов

Новина українською → США, Вторник 09 марта 2021 10:33
Из-за климатического указа: в США иск к Байдену подали 12 штатов Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Власти 12 американских штатов подали иск к президенту страны Джо Байдену и его администрации. Иск связан с подписанием указа о защите здоровья населения и окружающей среды.

Об этом пишет издание The Hill.

Иск подали в федеральный суд штата Миссури. В нем указано, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб.

Указ президента гласит, что федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения. А это приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны.

Истцы полагают, что указ нарушает принцип разделения властей, а общая сумма издержек может составить 9,5 трлн долларов.

Отмечается, что изначально иск выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, к нему также присоединились коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Монтаны, Канзаса, Огайо, Небраски, Оклахомы, Теннесси, Юты и Южной Каролины.

Напомним, 19 февраля Штаты официально вернулись в Парижское климатическое соглашение. Администрация Байдена планирует резкое сокращение выбросов в течение следующих трех десятилетий.

Как писало РБК-Украина, США были единственной страной, которая вышла из соглашения. Бывший президент Дональд Трамп пошел на такой шаг, аргументируя его слишком большими расходами на борьбу с глобальными изменениями климата.

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