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США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди

Середа 04 листопада 2020 15:26
США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди
Фото: флаг США (american-flag-on-the-blue-sky-usa)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 4 листопада, Сполучені Штати офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди. Однак американський президент Дональд Трамп оголосив про цей крок ще в червні 2017 року, а процедура виходу розпочалась в листопаді 2019 року.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, США стали першою країною, яка вийшла з Паризької кліматичної угоди. Трамп заявив, що причиною цьому є несправедливі економічні обмеження, які вона накладає на американських робітників, підприємців та платників податків.

Зазначається, Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату. Тоді документ підписали представники 196 країн світу. Він зобов'язує скорочувати викиди парникових газів всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.

Нагадаємо, цього літа через теплову хвилю на арктичному архіпелазі Шпіцберген, який знаходиться у 1300 кілометрів від Північного полюса, була зафіксована найвища температура за всю історію метеорологічних спостережень.

Крім того, Всесвітня Метеорологічна Організація (ВМО) ООН прогнозує, що в найближчі п'ять років глобальні температури підвищаться більш, ніж на 1,5 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, що ООН і Великобританія спільно проведуть глобальний кліматичний саміт 12 грудня.

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