США офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди

Вчені та закордонні дипломати привітали повернення США до договору, яке стало офіційним через 30 днів після того, як Джо Байден віддав наказ щодо цього в перший день перебування на посаді.

Наразі майже 200 країн підписали пакт 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Сполучені Штати були єдиною країною, яка вийшла з угоди. Колишній президент Дональд Трамп пішов на такий крок, аргументуючи його занадто великими витратами на боротьбу глобальними змінами клімату

Байден пообіцяв намітити шлях до нульових викидів у США до 2050 року. Вчені заявили, що така мета відповідає стратегії зменшення наполовину глобальних викидів вже до 2030 року.

Посол США з питань клімату Джон Керрі разом із радником Байдена Джиною Маккарті розробляє нові правила та стимули, спрямовані на пришвидшення використання чистої енергії.

Байден також підписав більше десятка розпорядчих документів, пов'язаних зі зміною клімату, та мобілізував кожне федеральне відомство щодо цього напрямку.