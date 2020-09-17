Клієнти боргують "Хмельницькгазу" близько 60 млн гривень за доставку

Газовий вентиль (dtek.com)

Станом на 1 вересня борги клієнтів за послуги з розподілу (доставки) газу перед АТ "Хмельницькгаз"" сягнули 59,4 млн гривень. В цей же час борг компанії перед Оператором ГТС в 6 разів менший - 9 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгазу".

"Найбільше за отримані послуги "Хмельницькгазу" боргують підприємства ТКЕ та побутові споживачі області - вони не сплатили 47,3 млн гривень. Водночас, заборгованість газорозподільної компанії перед Оператором газотранспортної системи України – 9,1 млн гривень, що у 6 разів менше неплатежів усіх категорій споживачів перед "Хмельницькгазом". Наразі, напередодні опалювального періоду, в час інтенсивної підготовки газорозподільної системи Хмельницької області до стабільної роботи, "тепловики" та побутові споживачі продовжують накопичувати борги", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, цьогоріч на таке стрімке зростання заборгованості та погіршення розрахунків споживачів вплинув як мораторій уряду на припинення надання послуг, так і неможливість застосування штрафних санкцій до боржників через пандемію коронавірусу.

"АТ "Хмельницькгаз" надіслав до Верховної Ради України інформацію щодо розрахунків з Оператором ГТС та виплати з боку споживачів. Ці дані свідчать, що споживачі винні нам у 6 разів більше, аніж ми заборгували Оператору ГТС. Тож такий критичний борг споживачів за отримані послуги з доставки газу накопичився через помилкове сприйняття мораторію уряду, а також і можливість взагалі не сплачувати за комунальні послуги, - інформує Олександр Храпицький, фінансовий директор АТ "Хмельницькгаз". – Однак, за отримані послуги необхідно сплатити, аби газорозподільна компанія могла надалі безперебійно доставляти блакитне паливо та розраховуватися з партнерами, зокрема, оператором ГТС України".

Напередодні опалювального періоду АТ "Хмельницькгаз" просить подолян знайти можливість та сплатити в повному обсязі за доставку природного газу, а також надалі не накопичувати боргів. Зазначається, що неплатежі вкрай негативно впливають як на стабільність газопостачання, так і на вчасні розрахунки з Оператором газотранспортної системи України.