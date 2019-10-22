Клієнти "Вінницягаз Збуту" заборгували компанії понад 530 млн гривень

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Майже 100% заборгованості складають нарахування, не оплачені побутовими споживачами

На 1 жовтня клієнти "Вінницягаз Збут" заборгували 530 млн гривень за спожитий газ. Тільки у вересні компанією направлено боржникам 12,5 тис. повідомлень і попереджень. Про це повідомляє прес-служби компанії.

"З початку року до суду подано понад 320 позовів про стягнення заборгованості за спожитий газ на загальну суму 2,6 млн гривень. Через наявні борги вимушено припинено поставки газу 15,5 тис. споживачів. Неплатежі за спожитий газ загрожують стабільному газопостачання регіону та нормального проходження опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб уникнути припинення газопостачання, "Вінницягаз Збут" пропонує боржникам укласти договір реструктуризації боргу з складанням графіка його погашення. Завдяки наполегливій роботі з неплатниками з початку року заборгованість зменшилася на 13%. Майже 100% заборгованості перед ТОВ "Вінницягаз Збут" складають нарахування, не оплачені побутовими споживачами.

"З настанням холодів обсяги споживання газу зростають. Відповідно зростуть і нарахування. Від своєчасної і повної їх оплати залежить безперебійність та безпека поставок газу в регіоні. В опалювальний сезон питання розрахунків стоїть особливо гостро", - зазначає директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Щоб уникнути подібних ситуацій клієнти ТОВ "Вінницягаз Збут" можуть укласти з компанією договір реструктуризації боргу з складанням графіка його погашення. З такими клопотаннями споживачі газу можуть звернутися в центри обслуговування клієнтів на місцях. Крім того, за наявності підстав, споживачі газу можуть звернутися в органи субсидій про призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг.