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Клиенты "Винницагаз Сбыта" задолжали компании более 530 млн гривен

Новости » Энергетика    22.10.2019 - 14:40
Клиенты "Винницагаз Сбыта" задолжали компании более 530 млн гривен
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Почти 100% задолженности составляют начисления, не оплаченные бытовыми потребителями

На 1 октября клиенты "Винницагаз Сбыт" задолжали 530 млн гривен за потребленный газ. Только в сентябре компанией направлено должникам 12,5 тыс. сообщений и предупреждений. Об этом сообщает пресс-службы компании.

"С начала года в суд подано более 320 исков о взыскании задолженности за потребленный газ на общую сумму 2,6 млн гривен. Из-за имеющихся долгов вынужденно прекращено поставки газа 15,5 тыс. потребителей. Неплатежи за потребленный газ угрожают стабильному газоснабжению региона и нормальному прохождению отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы избежать прекращения газоснабжения, "Винницагаз Сбыт" предлагает должникам заключить договор реструктуризации долга с составлением графика его погашения. Благодаря настойчивой работе с неплательщиками с начала года задолженность уменьшилась на 13%. Почти 100% задолженности перед ООО "Винницагаз Сбыт" составляют начисления, не оплаченные бытовыми потребителями.

"С наступлением холодов объемы потребления газа растут. Соответственно возрастут и начисления. От своевременной и полной их оплаты зависит бесперебойность и безопасность поставок газа в регионе. В отопительный сезон вопрос расчетов стоит особенно остро", - отмечает директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Во избежание подобных ситуаций клиенты ООО "Винницагаз Сбыт" могут заключить с компанией договор реструктуризации долга с составлением графика его погашения. С такими ходатайствами потребители газа могут обратиться в центры обслуживания клиентов на местах. Кроме того, при наличии оснований, потребители газа могут обратиться в органы субсидий о назначении государственной помощи на оплату коммунальных услуг.

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