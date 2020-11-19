Клієнти "Миколаївгазу" можуть скористатися оновленою онлайн-платформою 104.ua

Газовий вентиль (УНІАН)

16 листопада 2020 року на сайті 104.ua запрацювала нова багатофункціональна платформа для споживачів газу. Для 118 тисяч споживачів газу в Миколаївській області, які вже зареєстровані у Особистому кабінеті 104.ua на колишній платформі, нові можливості стали доступні автоматично.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Миколаївгаз".

На новій платформі 104.ua реалізована функція оплати в "один клік" по рахунках за газ і його доставку. В такому випадку розрахунок за двома рахунками здійснюється одним платежем і дозволяє клієнтам АТ "Миколаївгаз" економити на комісії. Також у Особистому кабінеті користувач може приєднати до одного запису до 25 особових рахунків навіть з інших областей і піклуватися про своїх близьких і рідних в умовах карантину.

"Нова мультифункціональність системи 104.ua дає клієнтам можливість вирішувати свої газові питання не тільки вдома, але і з будь-якої точки України. Зараз, в умовах пандемії, це дозволяє допомогти, наприклад, батькам і родичам, які проживають в інших регіонах - досить підключити їх особистий рахунок до свого аккаунту. У цьому полягає головна соціальна функція проекту", - розповідає голова правління АТ "Миколаївгаз" Тетяна Бузовська.

У прес-службі зазначили, що нова платформа 104.ua робить для клієнтів "Миколаївгазу" такі універсальні рішення, як передати показання лічильника або розрахуватися за газ і його доставку, більш простими та зручними. Інтерфейс Особистого кабінету на 104.ua адаптований під всі види девайсів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS.

"Ще однією цікавою інноваційною функцією стала автоматична передача показань лічильника. Для цього споживачеві газу досить підключити до лічильника модем 104.ua SMART і внести дані про особовий рахунок в свій акаунт. Система здійснює облік газу автоматично і тим самим звільняє його від необхідності щомісячно передавати показники лічильників у газову компанію особисто", - йдеться в повідомленні.