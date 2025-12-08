Кличко сделал заявление о 560 миллионах евро, привлеченных АГУ для Украины

Главной задачей для местного самоуправления остается поддержка военных, которая должна продолжаться, независимо от решений других органов власти.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил глава Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко на открытии ХІХ Украинского муниципального форума.
"Главная задача для каждого из нас - максимально помогать нашим защитникам. И мы, местное самоуправление, делаем все для обеспечения наших военных, для поддержки их семей. И продолжим помогать, независимо от решений и действий других органов власти", - заявил Виталий Кличко.
Кроме того, он сообщил, что в этом году АГУ удалось обеспечить выполнение индикатора Ukraine Facility, благодаря чему европейские партнеры увеличили помощь Украине на 560 миллионов евро.
"При активном участии Ассоциации городов Украины был наработан и принят закон, который соответствует Европейской хартии местного самоуправления. Которым выполнен индикатор Ukraine Facility - поэтому наши европейские партнеры увеличили помощь Украине на 560 миллионов евро. Следующая задача, которая стоит перед АГУ - это разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Ведь это следующий шаг реформы местного самоуправления и очередной индикатор Ukraine Facility", - сообщил Виталий Кличко.
Также он отметил, что на муниципальном форуме представители местной власти должны выработать решение, как поддерживать жизнедеятельность городов и продолжать помощь военным с новым государственным бюджетом.
"Мы обеспечиваем жильем ВПЛ, но еще сотни тысяч людей нуждаются в нашей помощи. Большие вызовы стоят перед каждой громадой, которая должна восстанавливать разрушенное обстрелами, помогать семьям защитников, ветеранам. И мы должны обсудить, как решать вопросы жителей общин и помощи военным с тем Госбюджетом, который на прошлой неделе принял парламент", - отметил Виталий Кличко.
Напомним, Украинский муниципальный форум - это ежегодное мероприятие, которое является площадкой для обсуждения актуальных вопросов и вызовов, стоящих перед местным самоуправлением, для определения общей позиции и шагов для их успешного преодоления. В этом году форум собрал почти 400 представителей украинских общин, представителей парламента, правительства, других органов государственной власти, дипломатического корпуса и международных организаций.
Как сообщалось ранее, в 2025 году Киев в целом передал различным бригадам на фронт почти 70 000 БпЛА, 350 систем РЭБ, машины и средства связи. Кроме того, столица выделила более 12 млрд гривен на помощь Силам обороны и ветеранам войны.