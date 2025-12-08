Кличко сделал заявление о 560 миллионах евро, привлеченных АГУ для Украины

"Главная задача для каждого из нас - максимально помогать нашим защитникам. И мы, местное самоуправление, делаем все для обеспечения наших военных, для поддержки их семей. И продолжим помогать, независимо от решений и действий других органов власти", - заявил Виталий Кличко.

Кроме того, он сообщил, что в этом году АГУ удалось обеспечить выполнение индикатора Ukraine Facility, благодаря чему европейские партнеры увеличили помощь Украине на 560 миллионов евро.

"При активном участии Ассоциации городов Украины был наработан и принят закон, который соответствует Европейской хартии местного самоуправления. Которым выполнен индикатор Ukraine Facility - поэтому наши европейские партнеры увеличили помощь Украине на 560 миллионов евро. Следующая задача, которая стоит перед АГУ - это разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Ведь это следующий шаг реформы местного самоуправления и очередной индикатор Ukraine Facility", - сообщил Виталий Кличко.

Также он отметил, что на муниципальном форуме представители местной власти должны выработать решение, как поддерживать жизнедеятельность городов и продолжать помощь военным с новым государственным бюджетом.

"Мы обеспечиваем жильем ВПЛ, но еще сотни тысяч людей нуждаются в нашей помощи. Большие вызовы стоят перед каждой громадой, которая должна восстанавливать разрушенное обстрелами, помогать семьям защитников, ветеранам. И мы должны обсудить, как решать вопросы жителей общин и помощи военным с тем Госбюджетом, который на прошлой неделе принял парламент", - отметил Виталий Кличко.