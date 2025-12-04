Киев передал бойцам 3 армейского корпуса еще более 10 тысяч дронов разного типа, - Кличко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Виталия Кличко.

Мэр столицы рассказал, что посетил школу беспилотных систем "Killhouse" 3 армейского корпуса, где обучают военных и гражданских управлению дронами, и передал от громады столицы новую партию крайне необходимой помощи.

"На самые горячие направления фронта поехали еще 10 000 FPV-дронов разных типов, 200 беспилотников Mavic, 20 тяжелых бомберов. И 20 наземных роботизированных комплексов, позволяющих выполнять боевые и логистические задачи дистанционно, минимизируя риски для личного состава", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что за этот год Киев уже передал 3-му армейскому корпусу почти 20 тысяч дронов и современную мобильную школу операторов БПЛА.

"В этом году бойцам 3 корпуса Киев передал, вместе с сегодняшними, почти 20 000 БпЛА и современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами, которую создали на базе автобуса МАЗ. С начала года из городского бюджета 3 корпусу на оснащение Киев выделил 1,3 млрд грн. Киев продолжит помогать всем нашим военным, которые защищают страну. Слава Украине и ее Героям!", - написал Виталий Кличко.

Как сообщается, всего в 2025 году на фронт разным бригадам столица передала почти 70 000 БпЛА, 350 систем РЭБ, автомобили и средства связи. Кроме того, в этом году Киев выделил более 12 млрд грн на поддержку ВСУ и помощь ветеранам войны.