У Кличка заявили, що підтоплення у 8 районах ліквідовані, робота продовжується

Фото: затоплена вулиця в Києві (РБК-Україна)

Станом на 17:45 повністю відсутні підтоплення у Голосіївському, Подільському, Печерському, Дніпровському, Святошинському, Шевченківському, Дарницькому, Оболонському районах. Також ліквідовані всі підтоплення на магістральних вулицях у Деснянському і Солом’янському районах.

Про це повідомляє "Офіційний портал Києва".

Крім того, зазначається, що з 17:30 весь громадський транспорт міста курсує у звичному режимі.

За дорученням Київського міського голови фахівці КК "Київавтодор" постійно моніторять ситуацію на дорогах та оперативно реагують на виникнення підтоплень.

Наразі тривають роботи на вул. Путивльській у Деснянському районі та на розі вулиць Вінницької та Молодогвардійської у Солом'янському районі.

Працівники комунальної корпорації проводять роботи з прибирання вулично-дорожньої мережі від намивів та сміття після дощу. До роботи задіяна спеціальна техніка (гідромонітори, мулососи, мотопомпи) та 40 бригад робітників з ручного прибирання у складі 241 автодорівця.

У разі виявлення підтоплень влада міста просить звертатися до цілодобової диспетчерської служби за тел. 284-74-19.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Києві через зливи підтоплені проїжджі частини шести вулиць. Через це на цих ділянках було ускладнено рух транспорту.