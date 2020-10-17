У Кличко заявили, что подтопление в 8 районах ликвидированы, работа продолжается

Фото: затопленная улица в Киеве (РБК-Украина)

По состоянию на 17:45 полностью отсутствуют подтопления в Голосеевском, Подольском, Печерском, Днепровском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Оболонском районах. Также ликвидированы все подтопления на магистральных улицах в Деснянском и Соломенском районах.

Об этом сообщает "Официальный портал Киева".

Кроме того, отмечается, что с 17:30 весь общественный транспорт города курсирует в привычном режиме.

По поручению Киевского городского головы специалисты КК "Киевавтодор" постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение подтоплений.

В настоящее время продолжаются работы на ул. Путивльской в Деснянском районе и на перекрестке улиц Винницкая и Молодогвардейской в Соломянском районе.

Работники коммунальной корпорации проводят работы по уборке улично-дорожной сети от намывов и мусора после дождя. К работе задействована специальная техника (гидромониторы, мулососы, мотопомпы) и 40 бригад рабочих по ручной уборке в составе 241 автодоровца.

В случае выявления подтоплений власть города просит обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 284-74-19.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве из-за ливня подтоплены проезжие части шести улиц. Из-за этого на этих участках было затруднено движение транспорта.