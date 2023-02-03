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Кличко призвал Запад передать Украине истребители для защиты от РФ

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад передать Украине истребители для защиты от российской агрессии. Он подчеркнул, что Киев до сих пор остается целью кафиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в интервью Bild.

"Киев был и остается целью. Мы всегда должны предполагать, что Путин может снова напасть на нас наземными войсками", - сказал Кличко.

"Нам нужны истребители, наши военные офицеры это четко говорят. Мы должны уметь защищаться", - добавил он.

При этом Кличко категорически отверг идею переговоров с президентом РФ.

"Путин хочет разрушить наше существование, как нам с ним вести переговоры? Нам нужно оружие, чтобы Украина выиграла войну", - подчеркнул мэр столицы.

Отметим, в начале недели стало известно о планах администрации Джо Байдена включить дальнобойные ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) в очередной пакет военной помощи в размере 2,2 млрд долларов.

По данным западных СМИ, в этот пакет должны войти противотанковые системы Javelin и вспомогательное оборудование для Patriot.

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