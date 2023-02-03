Кличко призвал Запад передать Украине истребители для защиты от РФ

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад передать Украине истребители для защиты от российской агрессии. Он подчеркнул, что Киев до сих пор остается целью кафиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в интервью Bild.
"Киев был и остается целью. Мы всегда должны предполагать, что Путин может снова напасть на нас наземными войсками", - сказал Кличко.
"Нам нужны истребители, наши военные офицеры это четко говорят. Мы должны уметь защищаться", - добавил он.
При этом Кличко категорически отверг идею переговоров с президентом РФ.
"Путин хочет разрушить наше существование, как нам с ним вести переговоры? Нам нужно оружие, чтобы Украина выиграла войну", - подчеркнул мэр столицы.
Отметим, в начале недели стало известно о планах администрации Джо Байдена включить дальнобойные ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) в очередной пакет военной помощи в размере 2,2 млрд долларов.
По данным западных СМИ, в этот пакет должны войти противотанковые системы Javelin и вспомогательное оборудование для Patriot.
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