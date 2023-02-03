Кличко призвал Запад передать Украине истребители для защиты от РФ

"Киев был и остается целью. Мы всегда должны предполагать, что Путин может снова напасть на нас наземными войсками", - сказал Кличко.

"Нам нужны истребители, наши военные офицеры это четко говорят. Мы должны уметь защищаться", - добавил он.

При этом Кличко категорически отверг идею переговоров с президентом РФ.

"Путин хочет разрушить наше существование, как нам с ним вести переговоры? Нам нужно оружие, чтобы Украина выиграла войну", - подчеркнул мэр столицы.